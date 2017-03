"Muito em breve vou tê-la nos meus braços"

Pub

Na reta final da gravidez, Laura Figueiredo confessa-se ansiosa com a chegada da primeira filha, fruto da sua relação com o cantor Mickael Carreira

Às 39 semanas de gestação e com a "barriguita maior do que nunca", Laura Figueiredo desabafou nas redes sociais que a ansiedade já começou a tomar conta de si. Na reta final da gravidez, confessa estar "inchada" e diz que dormir é uma tarefa "cada vez mais difícil". No entanto, sabe que "está quase" e que "muito em breve" vai ter a filha nos seus braços.

"Agora é tempo de acalmar, de deixar que a natureza faça a sua parte e de sonhar em como será o início da nossa família", escreve a namorada do cantor Mickael Carreira. "Imagino como será quando pegar nela pela primeira vez, sentir o cheirinho dela pela primeira vez, quando vir o rostinho dela pela primeira vez e saber que vou amar tudo nela para o resto da minha vida. Vem quando estiveres pronta, meu amor. Nós estamos prontos para te receber!", remata.

Este será a primeira filha de Laura e Mickael, ambos com 30 anos. O casal namora há quase cinco anos.