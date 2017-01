Motorista de Kardashian é um dos suspeitos do assalto em Paris

Pub

O motorista encarregue de transportar Kim Kardashian durante a sua visita de outubro a Paris, na qual foi algo de um assalto à mão armada no apartamento de luxo onde estava hospedada, é um dos 17 detidos pela polícia francesa, suspeito de ter estado envolvido no roubo de quase dez milhões de euros em joias.

As autoridades revelaram esta segunda-feira que o homem em questão tem 27 anos, trabalhava numa empresa com boa reputação e era, por norma, o motorista que o clã Kardashian escolhia sempre que estava na capital francesa em trabalho.

Apesar da idade deste motorista, a polícia adiantou, ainda, que a maioria dos 17 suspeitos detidos têm idades entre os 50 e os 70 anos. "Já são todos bem conhecidos pela polícia", frisou uma fonte das autoridades francesas.

Alguns destes homens foram descritos pelas autoridades como "criminosos experientes", com ligações a redes na Bélgica. A possível ligação ao caso que assolou Kim Kardashian, que se manteve em silêncio sobre o assunto durante três meses, foi apurada na sequência de testes de ADN feitos no Hôtel de Pourtalès, o local onde a mulher de Kanye West foi fechada e amarrada na casa de banho pelos assaltantes.

Kim promete quebrar o silêncio sobre o caso na nova temporada do reality show Keeping Up With The Kardashians. "Pensei: "Eles vão dar-me um tiro nas costas. Não há como fugir"", frisa no primeiro teaser divulgado.