Charlie Murphy, à direita, com o seu irmão Eddie

Foi vítima de leucemia

Morreu, aos 57 anos, o comediante e ator Charlie Murphy, vítima de leucemia, confirmou o seu representante à abc news.

Conhecido comediante de stand-up, teve bastante destaque no Chappele's Show, onde fazia sketches e contava histórias sobre a vida de celebridades com quem costumava passar tempo. Um sketch com a lenda Rick James é particularmente marcante.

Nascido em Nova Iorque, também entrou em alguns filmes e fez várias tours de stand-up.

Nas redes sociais, são várias as reações, principalmente de outros comediantes ou celebridades.