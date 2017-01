Pub

Ayala ficou conhecida quando um vídeo a dançar no hospital se tornou viral. Ela queria inspirar pessoas com cancro a sorrirem

Uma mulher com cancro que se tornou conhecida após ter publicado nas redes sociais um vídeo que se tornou viral a dançar no hospital morreu esta quarta-feira. Ana-Alecia Ayala morreu no hospital de Dallas, no estado norte-americano do Texas.

O vídeo da mulher de 32 anos a dançar, enquanto ainda está ligada a tubos intravenosos, foi visto por mais de nove milhões de pessoas no Facebook e mais 60 mil no Instagram. Ao lado estava Danielle Andrus, uma amiga que a acompanhava nas sessões de quimioterapia.

"Quem disse que o cancro e a quimioterapia têm de te pôr em baixo? Nós vamos rir por último", escreveu a americana na descrição do vídeo.

Nos comentários, vários utilizadores elogiaram a coragem da Ayala e disseram que ela não deveria nunca deixar de sorrir e ser alegre. Alguns disseram também que se sentiram inspirados pela força da mulher.

Ayala tinha um tumor raro no útero que se alastrou para os ovários e o resto do corpo, segundo o canal KVUE de Dallas. A mulher contou que os tratamentos eram difíceis e que a pior parte era ficar longe da filha de três anos, mas ainda assim arranjava uma forma de sorrir.

Nas redes sociais, Ana-Alecia publicava várias imagens com mensagens positivas.

A paciente queria "inspirar outros a não encararem o cancro como uma sentença de morte e tentarem aproveitar o lado bom das más situações", como disse ao canal KVUE, em outubro.

"Quero também encorajar as pessoas mais próximas dos pacientes com cancro a saírem da zona de conforto e a serem tontos, dançarem, estarem presentes no momentos e divertirem-se", acrescentou.

