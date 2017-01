Pub

A cantora Loalwa Braz, ex-vocalista do grupo Kaoma e voz do clássico "Chorando se Foi (Lambada)", morreu esta quinta-feira, com 63 anos, dentro de um carro incendiado

A cantora brasileira Loalwa Braz, a voz de Lambada (Chorando Se Foi), um dos maiores êxitos da década de 90, foi encontrada morta esta quinta-feira dentro de um carro incendiado na Região dos Lagos, Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. A intérprete tinha 63 anos.

As autoridades contaram à imprensa brasileira que uma equipa dos bombeiros foi destacada, por volta das três da madrugada desta quinta-feira no Rio de Janeiro (menos três horas do que em Portugal) para combater um incêndio numa residência. A imprensa especula que esta seja a casa da cantora, apesar de a polícia não o ter confirmado.

Os bombeiros foram depois alertados para um outro incêndio, nas imediações, que consumia um automóvel. Dentro da viatura as autoridades descobriram o corpo carbonizado de Loalwa Braz. As autoridades estão a investigar a relação entre os incêndios, que terão origem criminosa.

A voz de Chorando se Foi (Lambada) foi a vocalista do grupo franco-brasileiro Kaoma entre 1989 e 1999, tendo depois apostado numa carreira a solo. Loalwa Braz chegou a entrar para o Livro do Guinness como "uma das 20 vozes mais ouvidas no mundo".

Segundo a imprensa brasileira, em 1990, no auge da lambada - género musical originário do norte do Brasil - estima-se que o single Chorando Se Foi (Lambada) tenha vendido mais de cinco milhões de cópias em todo o mundo.