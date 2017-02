Pub

Diogo Morgado emitiu um comunicado no Facebook onde pede respeito, depois da publicação de notícias sobre um alegado namoro do ator com Joana de Verona, com quem protagoniza a novela "Ouro Verde"

Face à publicação de notícias que dão conta de um alegado romance entre Diogo Morgado e Joana de Verona, que fazem par romântico na nova novela da TVI Ouro Verde, e de uma consequente separação entre o ator e Cátia Oliveira, Morgado emitiu um comunicado no Facebook onde pede respeito.

"Gostaria apenas de me pronunciar neste sentido. O que faço a nível profissional, sempre foi para mim motivo de alegria e partilha profunda e generosa e constante para com o público. A vida de cada um, só a cada um diz respeito, assim como a verdade das coisas. Nunca expus, nem nunca tive intenção de expor a minha vida pessoal, nem a dos que me são próximos, e sempre pautei e fiz ponto de honra nesse aspeto da minha vida", frisou o ator de 36 anos.

Diogo Morgado acrescentou: "Reservo-me e sempre me reservei ao direito privado como qualquer um. Nesse sentido, peço atenção, respeito e noção de responsabilidade quando falamos sobre o que não sabemos, ou julgamos sobre o que nem temos ideia. Pedia que por respeito à situação e aos envolvidos tivessem isso em consideração".

O ator é pai de dois filhos, Santiago, de sete anos, e Afonso, de nove meses, fruto da relação de quase uma década com Cátia Oliveira.