Aos 31 anos, a modelo "plus size" Tess Holliday deixou-se filmar sem roupa e maquilhagem para a sessão "Confessional", de Scott Nathan. O objetivo é lutar pela redefinição do padrões de beleza.

Tess Holliday posou nua e sem maquilhagem para a câmara de Scott Nathan, fotógrafo que procura lutar contras "as imagens preconcebidas de beleza" com o seu trabalho "Confessional". A modelo plus size, que veste o número 54, partilhou nas redes sociais um pequeno clipe retirado do produto final, ainda por publicar.

Filmados a preto e branco, os vídeos procuram mostrar um lado íntimo e real de mulheres, no total 100, escolhidas por Nathan, com idades entre os 11 e os 86 anos. A própria Tess explicou as orientações que recebeu por parte da produção: "Ouve a música e não tires os olhos do centro da lente."

Das 100 mulheres escolhidas por Scott, Tess Holliday é a primeira manequim plus size a figurar no grupo. Ainda assim, o fotógrafo tem procurado a diversidade, capturando o olhar de mulheres de diferentes formas, etnias e idades.

Holliday já foi considerada por vários órgãos de comunicação como uma das personalidades mais influentes do Reino Unido na luta pela igualdade de direitos e pela desconstrução dos atuais padrões de beleza. A modelo britânica de 31 anos quis ter um papel mais ativo no mundo da moda e acabou por lançar várias coleções de roupa, disponíveis em várias plataformas online.