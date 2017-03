Pub

Cara Delevingne anunciou que vai lançar o seu primeiro livro em outubro. "Mirror, Mirror" será sobre a adolescência de quatro amigos e a busca de cada um pela sua identidade.

Aos 24 anos, e com um percurso já consolidado na moda e no cinema, Cara Delevingne decidiu tentar a sua sorte na escrita. A jovem britânica anunciou que já acabou de escrever o seu primeiro livro, cuja publicação está agendada para outubro, no Reino Unido.

"Mais um momento inacreditável! O meu primeiro romance, Mirror, Mirror, sai em outubro! Estou tão entusiasmada!", confessou Cara, no Instagram, antes de revelar um pouco do enredo aos seus mais de 38 milhões de seguidores no Instagram.

"Mirror, Mirror é uma história sobre o crescimento de quatro amigos de 16 anos Red, Leo, Naima e Rose, que estão a tentar descobrir quem são e a percorrer o campo de minas que é a escola e que são as relações. Até que tudo muda, um dia...".

Esta primeira experiência literária representa um ponto de viragem para Delevingne. "O processo de criar este romance mudou a minha vida e é algo que guardo com muito carinho no meu coração. Mal posso esperar para partilhá-lo com toda a gente!", escreveu ainda a modelo.

Na mesma publicação, a atriz de Cidades de Papel e Esquadrão Suicida sugeriu ainda a criação de um clube do livro virtual. "Quero que possamos falar da nossa vida, de autodescoberta, de amizade, dor, triunfo! De ser adolescente! Das experiências que nos definem!", concluiu.

Apesar de continuar a percorrer passerelles e a protagonizar campanhas, nomeadamente para a Chanel e Puma, Cara Delevingne tem dado especial atenção, nos últimos anos, à sua carreira de atriz. Só este ano, tem três filmes prontos a ser lançados: Tulip Fever, London Fields e Valerian e a Cidade dos Mil Planetas.

