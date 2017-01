Pub

"É muito importante para mim neste ponto da minha vida quebrar o tabu", disse a jovem de 29 anos ao revelar que é intersexo

A modelo belga Hanne Gaby Odiele revelou que nasceu com características genéticas masculinas, apesar de parecer uma menina. "É muito importante para mim neste ponto da minha vida quebrar o tabu", disse a jovem de 29 anos ao revelar jornal norte-americano USA Today que é intersexo.

A condição foi descoberta quando era bebé. Quando tinha dias os pais foram com ela ao hospital, por causa de uma infeção, e os médicos informaram-nos de que o menino ia ficar ótimo. Depois de mais exames os médicos explicaram que ???????Odiele nasceu com síndrome de insensibilidade androgénica (AIS) que faz com que pessoas com os cromossomas XY (geneticamente masculinas) não respondam às hormonas masculinas e tenham características físicas associadas às mulheres.

Odiele não tinha útero ou ovários e tinha testículos não-descidos, que foram removidos quando tinha dez anos, depois de os médicos terem alertado para possíveis complicações. Mais tarde fez novas intervenções para reconstruir a vagina.

A jovem conta que percebeu cedo que algo estava errado e que não ia poder ter filhos, mas hoje quer alertar os outros pais para o sofrimento causado pelas intervenções e para as mentiras à volta da condição. Quis falar para, em parte, desencorajá-los a submeterem os filhos a intervenções que talvez sejam desnecessárias - há cirurgias que são necessárias, mas outras que são cosméticas para "normalizar o bebé", contou à revista Vogue.

"Não é nada de especial ser intersexo. Se eles tivessem sido honestos desde o início... Tornou-se um trauma por causa do que fizeram."

O secretismo e vergonha que envolvem as crianças intersexo é outro problema que quer combater. A própria jovem recorda que os pais não sabiam realmente o que lhe dizer, porque havia pouca informação e que só aos 17 leu um caso numa revista que a levou a contactar um grupo de apoio na Holanda.

Segundo as Nações Unidas, cerca de 1,7% da população mundial é intersexo - uma designação que abrange cerca de 30 condições diferentes.

