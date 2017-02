Pub

Modelo russa de 22 anos tirou fotografias inclinada no topo de um arranha-céus agarrada apenas por um assistente

Uma modelo russa está a ser criticada nas redes sociais por ter feito uma sessão fotográfica num arranha-céus no Dubai sem qualquer equipamento de segurança. Na imagens que Viki Odintcova publicou no Instagram, ela aparece inclinada ou suspensa a vários metros de altura agarrando-se apenas à mão de um assistente do fotógrafo.

Viki arriscou a vida enquanto posava na Cayan Tower, um edifício de 306 metros no Dubai. "Ainda não acredito que fiz isto. Sempre que vejo o vídeo começo a suar das mãos", escreveu a modelo de 22 anos na descrição de uma das fotografias.

Os vídeos e fotografias que a modelo publicou no Instagram têm recebido vários comentários positivos de pessoas que admiram a coragem de Viki, mas também várias críticas de pessoas que acusam a modelo de querer chamar a atenção.

Vários utilizadores dizem que Viki é "burra" e "maluca" e houve quem dissesse que ela é um mau exemplo para a juventude, já que tem mais de três milhões de seguidores no Instagram. Em sua defesa, algumas pessoas afirmam que a jovem é aventureira e gosta de desportos radicais.

