A protagonista da série "The O.C." aceitou ser internada depois de ter sido vista aos gritos no pátio de casa

A atriz Mischa Barton, 31 anos, foi hospitalizada na quinta-feira depois de ter tido um comportamento que alarmou amigos e vizinhos. A protagonista da série "The O.C. - Na Terra dos Ricos", que já em 2009 esteve internada para tratamento psiquiátrico, está a ser submetida a uma avaliação psicológica.

De acordo com o site TMZ, Mischa Barton foi vista debruçada sobre a vedação do pátio da sua casa em West Hollywood, Los Angeles, aos gritos, e apenas com uma camisa vestida. Terá falado do facto de a mãe ser uma bruxa, de o mundo estar a acabar e de Ziggy Stardust. Segundo a mesma fonte, a determinado momento terá caído e gritado: "Oh meu Deus, acabou! Eu sinto-o e tenho raiva".

Alertadas para um possível caso de suicídio ou de uma eventual overdose, as autoridades acabaram por levar a atriz para o hospital para uma avaliação psicológica. O internamento terá sido voluntário.

Em 2009, a atriz esteve internada durante quatro dia na sequência de um esgotamento