Segundo a imprensa internacional, a modelo australiana Miranda Kerr deu a entender que não terá relações sexuais com o noivo, Evan Spiegel, até ao dia do casamento

O "anjo" da célebre marca de lingerie Victoria's Secret deu a entender, em entrevista ao jornal britânico "The Times", nunca ter tido relações sexuais com o noivo, Evan Spiegel.

Questionada sobre o desejo de ter um segundo filho, a manequim respondeu ainda não estar nos seus planos dar um irmão ou uma irmã a Flynn, de seis anos, fruto da relação com o ator norte-americano Orlando Bloom. "Ainda não. Pelo menos, não antes de estarmos casados. O meu parceiro é muito tradicional.", explicou. Dando a entender que o casal está em abstinência sexual, a modelo prosseguiu: "Nós não podemos... ou seja nós... estamos apenas à espera", justificou.

Miranda Kerr namora com Evan Spiegel, o criador da aplicação móvel Snapchat, desde 2014. Antes da relação com o empresário norte-americano, a manequim casou, em 2010, com Orlando Bloom. Três anos depois, o casal divorciou-se, mas ambos mantêm uma relação saudável por causa do filho que têm em comum.