O casal que se conheceu em 2005 revelou o fim da relação amorosa mas afirma que vão continuar parceiros de negócios

O bilionário russo Roman Abramovich e a mulher, Dasha Zhukova, confirmaram esta segunda-feira a separação, que descrevem como "amigável e de difícil decisão".

"Depois de 10 anos juntos, tomamos a difícil decisão de nos separar, mas permanecemos amigos, pais e parceiros nos projetos que desenvolvemos juntos", afirmou Abramovich.

O casal disse numa declaração conjunta que irá continuar a trabalhar junto "como cofundadores do Garage Museum of Comtemporary Art em Moscovo e no centro cultural de New Holland Island em São Petersburgo".

O casal tem dois filhos, Aaron Alexander e Leah Lou, e declarara que está empenhado em educar os filhos junto.

O dono do Chelsea FC e principal proprietário da empresa privada de investimentos Millhouse LLC e Dasha Zhukova casaram-se em 2008 numa cerimónia privada e mantiveram o seu casamento em segredo durante seis anos, sendo este o terceiro casamento de Abramovich.

De acordo com a lista de bilionários de 2017 da Forbes, Abramovich é o 12º mais rico da Rússia e o 139º mais rico do mundo, com uma fortuna de 9.2 mil milhões de dólares, cerca de 7.8 mil milhões de euros.