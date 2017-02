Pub

A ex-primeira-dama dos EUA vai regressar aos programas de culinária com Gordon Ramsey, alternando a sua presença com Marta Stewart

Michelle Obama não vai estar afastada por muito mais tempo. A ex-primeira-dama aceitou a proposta da Fox para integrar o painel de jurados da quinta temporada da versão norte-americana de MasterChef Junior, segundo confirma o Los Angeles Times.

A mulher de Barack Obama surge na condição de convidada e a sua presença deve-se ao facto de o habitual jurado Graham Elliot não poder estar presente na próxima temporada. Desta forma, Michelle e Martha Stewart vão alternar na cadeira do carismático chef de 40 anos. A apresentação do formato cabe ao icónico Gordon Ramsey, que também atua como jurado. O painel de júri fica completo com a chef especializada em pastelaria Christina Tosi.

Michelle Obama regressa, assim, a um programa de televisão relacionado com culinária, depois de ter marcado presença num episódio especial de Barefoot in Washington, do canal Food Network.