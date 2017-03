Michelle Obama emociona alunas em visita surpresa

Pub

A ex-primeira-dama dos EUA passou o Dia Internacional da Mulher com as alunas da escola secundária Cardozo, na cidade de Washington

Michelle Obama pode já não ser a primeira-dama dos EUA mas a verdade é que tem continuado a visitar e encorajar mulheres por todo o país. Desta vez, e para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado a 8 de março, foram as alunas da escola secundária Cardozo, na cidade de Washington, que se encontraram com Michelle, para conversarem sobre "a história americana" e o contributo que as jovens mulheres podem dar ao país.

"Adorei visitar a Escola Secundária Cardozo porque conta a história americana de tantas maneiras. Há três anos, iniciou a sua Academia Internacional com apenas 150 alunos, mas hoje são mais de 400 aqueles que vão tendo sucesso dentro e fora da sala de aula", legendou Michele Obama, numa fotografia em que abraça uma aluna e na qual as restantes estão visivelmente emocionadas.

"Ao abrigar jovens imigrantes e os diversos contributos e culturas, esta escola é um modelo para todo o nosso país. As raparigas que conheci hoje estão prontas para se lançarem ao mundo. Resta termos a certeza se o mundo está pronto para elas", concluiu a ex-primeira-dama.

Obama documentou os vários momentos do encontro através da aplicação Snapchat, tirando fotografias aos sítios e às pessoas com que encontrou. Numa das imagens escreveu "Num encontro com mulheres extraordinárias" e noutra agradeceu pela oportunidade que teve ao surpreender as jovens de Cardozo.