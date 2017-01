Pub

Nasceu este fim de semana o nono filho de Mel Gibson. Lars é fruto da relação do ator de 61 anos com Rosalind Ross, de 26

Mel Gibson foi pai pela nona vez, com o nascimento de Lars, este fim de semana, em Los Angeles, fruto do relacionamento do ator de 61 anos com Rosalind Ross, de 26. A informação foi divulgada pela revista People, que acrescentou que a mãe e o filho se encontram de boa saúde.

O veterano de Hollywood, recorde-se, já é pai de Hannah, de 36 anos, Christian e Edward, de 34, William, de 31, Louis, de 28 e Thomas, de 17 anos, filhos que nasceram do seu casamento com Robyn Moore, de quem se divorciou em 2011. Mel Gibson é ainda pai de Lucia, de sete anos, fruto da relação com Oksana Grigorieva.

Gibson e Rosalind Ross anunciaram que estavam à espera do primeiro filho em comum em setembro. Na cerimónia de entrega de prémios dos Globos de Ouro, este ano, o ator contou a um jornalista que ainda não tinham escolhido o nome para o bebé porque só queriam saber o sexo do filho quando este nascesse.