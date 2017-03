Pub

O ator de "Friends" e Justin Trudeau eram crianças.

Matthew Perry revelou que, quando criança, agrediu o atual primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau. O ator de Friends admitiu não ter orgulho no episódio e que era "uma criança estúpida.

Matthew Perru contou no programa de Jimmy Kimmel que andou na escola com Justin Trudeau e que, sendo um pouco mais velho que ele, frequentava uma turma diferente, mais avançada. E revelou que, conforme lhe haviam recordado recentemente, ele e um amigo tinham "espancado" o então filho do primeiro-ministro canadiano, Pierre Trudeau.

"Não me estou a gabar disto. É terrível", disse o ator. "Eu era uma criança estúpida", acrescentou.

A estrela da série Friends" disse não saber ao certo a que se deveu a agressão, mas admitiu que terá sido por "pura inveja", uma vez que, segundo se lembrava, o jovem Trudeau destacava-se num desporto. "Acho que ele era o único miúdo na escola em que nós poderíamos bater", afirmou Matthew Perry.

O ator brincou ainda com o facto de esse episódio ter sido um empurrão para a carreira política de Trudeau. "Acho que ele disse: 'Sabes, vou levantar-me disto e tornar-me primeiro-ministro", gozou.

Matthew Perry nasceu nos Estados Unidos mas quando ainda era criança a mãe mudou-se para Otava, no Canadá, tendo trabalhado como secretária de imprensa de Pierre Trudeau. Mathhew e Justin estudaram na mesma escola, um estabelecimento público frequentado pelos filhos de muitos diplomatas e políticos.