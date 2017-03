Pub

Fundador e CEO do Facebook anunciou que a mulher está grávida de outra menina

Mark Zuckerberg e a mulher, Priscilla Chan, vão ser pais outra vez e de outra menina. O casal, que aquando da primeira gravidez falou publicamente das dificuldades que teve em conseguir ter um filho, admitiu que não tinha a certeza se conseguiria dar um irmão a Max, de quase dois anos.

"Após a nossa difícil experiência para ter a Max, não sabíamos o que esperar ou sequer se conseguiríamos ter outro filho", confessou Mark Zuckerberg no Facebook, explicando que quando ele e a mulher souberam que ela estava grávida desejaram primeiro que o bebé fosse saudável e depois que fosse uma menina.

"Não consigo imaginar um presente maior que ter uma irmã e estou muito feliz por a Max e a a nossa nova filha se virem a ter uma à outra", escreveu o fundador e CEO do Facebook, lembrando que tem três irmãs, que foram as suas três melhores amigas e que o ensinaram a "aprender com mulheres inteligentes e fortes".

Também Priscilla Chan cresceu com duas irmãs. "Ensinaram-lhe a importância da família, de cuidar dos outros e do trabalho árduo", escreveu.

"Somos todos melhores pessoas por causa das mulheres fortes das nossas vidas - irmãs, mães e amigas. Mal podemos esperar para dar as boas vindas à nossa nova menina e dar o nosso melhor para criar mais uma mulher forte", rematou.

Mark Zuckerber e Priscilla Chan revelaram no verão de 2015, aquando do nascimento da primeira filha, que tiveram muitas dificuldades em conseguir levar uma gravidez até ao fim. "Estamos a tentar ter um filho há dois anos e tivemos três abortos espontâneos pelo caminho", confessou Zuckerberg.

