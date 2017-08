Pub

Participação em "Pai em Dose Dupla 2" e "Transformers: O Último Cavaleiro" fizeram o americano subir ao topo do ranking

O ator norte-americano Mark Wahlberg tornou-se no ator mais bem pago do mundo entre junho de 2016 e junho de 2017, segundo uma lista divulgada esta terça-feira pela revista Forbes, que calcula o cachê de filmes, televisão e patrocínios antes da dedução dos impostos.

Marky Mark, como é também conhecido, chegou aos 57,8 milhões de euros num ano graças ao papel de ator principal nos filmes "Pai em Dose Dupla 2" e "Transformers: O Último Cavaleiro".

Em segundo lugar do ranking elaborado pela Forbes surge Dwayne Johnson, que era o líder da lista em 2016, tendo auferido este ano 55,2 milhões de euros, fechando o pódio Vin Diesel com 46,3 milhões arrecadados.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A fechar o top 5 estão Adam Sandler (42,9 milhões de euros) e Jackie Chan (41,6 milhões).

No setor feminino, a mais bem paga do último ano foi Emma Stone, vencedora do Óscar para a melhor atriz com o filme La La Land, tendo arrecadado qualquer coisa como 22,1 milhões de euros.

Estes números mostram que existe uma grande discrepância entre aquilo que ganham os atores e as atrizes, pois Mark Wahlberg ganhou no último ano mais do dobro do que aquilo que auferiu Emma Stone.