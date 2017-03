Pub

A atriz Marion Cotillard foi mãe pela segunda vez, agora de uma menina, que se junta a Marcel, de seis anos, fruto do seu relacionamento com o ator e realizador Guillaume Canet

Marion Cotillard foi mãe pela segunda vez, dando as boas-vindas, desta feita, a uma menina, garante a revista People, citando o representante da atriz. A francesa de 41 anos estende assim o agregado familiar a quatro, uma vez que já era mãe de Marcel, de seis anos.

Os dois filhos da atriz gaulesa são fruto da relação com o realizador e ator Guillaume Canet, de 43 anos. Cotillard já tinha revelado, em novembro, que estava à espera do segundo filho, numa altura em que surgiram rumores sobre uma alegada relação com Brad Pitt.

A atriz recorreu ao Instagram para desmentir tais informações, que já circulavam por muitos órgãos de comunicação. Na longa descrição, além de desejar que Pitt e Jolie se entendessem, Cotillard reafirmou o seu amor por Canet: "Conheci o homem da minha vida há muitos anos. Pai do meu filho e do bebé de que estamos à espera. Ele é a minha paixão, o meu melhor amigo e o único homem de quem preciso."

Marion Cotillard e Guillaume Canet começaram a namorar em 2007, sendo que já se conheciam há mais de duas décadas. Ainda assim, o casal de atores, até ao momento, não optou por casar: a atriz, sempre que fala em Canet, recorre à expressão "namorado".