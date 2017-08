Pub

O príncipe Henrik da Dinamarca anunciou esta quinta-feira que não quer ser sepultado ao lado da sua mulher, a rainha Margrethe, dizendo sentir-se infeliz por nunca ter sido reconhecido como seu igual.

Henrik, de 83 anos, casou-se com a rainha Margrethe em 1967, tendo sido mais tarde nomeado príncipe consorte, mas disse ao longo dos anos que gostaria de tornar-se rei consorte. Na Dinamarca, uma princesa tradicionalmente torna-se rainha quando o seu marido ascende ao trono.

"Não é segredo que o príncipe sente-se infeliz há muitos anos com o seu papel e com o título que lhe foi atribuído na monarquia dinamarquesa. Este descontentamento tem aumentado cada vez mais nos últimos anos", afirmou ao jornal BT a diretora de comunicação da Casa Real da Dinamarca.

"Para o príncipe, a decisão de não ser sepultado ao lado da rainha é a consequência natural de não ter sido tratado de igual forma à sua esposa, por não ter tido o título e o papel que desejava", acrescentou a mesma responsável.

O príncipe Henrik retirou-se da vida pública no ano passado e renunciou ao título de príncipe consorte. Desde então tem passado a maior parte do seu tempo na sua vinha privada em França, país de onde é natural, apesar de ainda continuar casado com a rainha e oficialmente ainda viverem juntos.

Era esperado que Henrik ficasse ao lado da rainha Margrethe, de 77 anos, que será sepultada num sarcófago na catedral de Roskilde.