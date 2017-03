Pub

O Presidente da República assistiu na primeira fila ao desfile de Nuno Baltazar no Portugal Fashion, na Alfândega do Porto, e felicitou os estilistas nacionais pelo trabalho desenvolvido.

Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de estar presente, este sábado à tarde, na Alfândega do Porto, onde decorre até hoje a 40ª edição do Portugal Fashion, para "agradecer" e "felicitar" os estilistas nacionais por estarem a conseguir "projetar" a indústria têxtil e de calçado nacionais "para todo o mundo". O presidente da República sentou-se na primeira fila para assistir ao desfile de Nuno Baltazar e passou pelos bastidores para cumprimentar os outros criadores.

"Aquilo que começou há já alguns anos como um projeto, hoje é uma realidade e o Presidente da República atento àquilo que é juventude, criação, arte, economia e projeção do País tinha de vir cá", explicou, citado pelo Porto Canal. "Fala-se com os criadores e eles falam que é mais de 100, 150 países para onde exportam. (...) Um sucesso por esse mundo fora, porque há aqui uma dupla componente. A componente artística e a componente empresarial, em dois setores que são setores de sucesso no País que é a reconversão dos têxteis virados para a moda e a reconversão do calçado virado para a moda e projetando-se em todo o mundo", acrescentou, frisando que o projeto Portugal Fashion está a prestar "um grande serviço nacional".

O Portugal Fashion 2015-2017 é financiado pelo Portugal 2020.

