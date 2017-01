Pub

A filha mais velha dos Obama inicia em fevereiro um estádio na empresa de Harvey Weinstein, o oscarizado e veterano produtor responsável por filmes como "Pulp Fiction" e "A Paixão de Shakespeare".

Numa altura em que os Obama iniciam uma nova etapa nas suas vidas, com a saída da Casa Branca após oito anos, a filha mais velha de Barack e Michelle começa em fevereiro um novo desafio profissional.

Malia, de 18 anos, vai estagiar com o produtor Harvey Weinstein, que esteve envolvido em filmes como O Artista, O Discurso do Rei, a saga "Scary Movie, Sin City, Gritos ou Pulp Fiction, e que venceu um Óscar por A Paixão de Shakespeare, nos escritórios da produtora do norte-americano de 64 anos, a The Weinstein Co., em Nova Iorque. Com uma carreira de mais de 30 anos na sétima arte, o produtor é considerado por muitos como um dos "gigantes" de Hollywood.

A informação é avançada pela imprensa internacional, que adianta que o novo cargo de Malia surgirá, assim, no final das férias da família Obama em Palm Springs. A mesma revela também que a filha mais velha do ex-casal presidencial norte-americano vai retomar os estudos na Universidade de Harvard em setembro, depois de ter decidido fazer um ano sabático em 2016. Sabe-se agora, segundo o The New York Times, que a irmã mais velha de Sasha Obama esteve três meses, no ano passado, numa viagem "secreta" pela América do Sul, em países como a Bolívia e o Peru.

A paixão da jovem pela indústria do entretenimento já tinha dado frutos em 2015, quando iniciou um estágio na produção da popular série da HBO Girls, da autoria de Lena Dunham. Além disso, trabalhou também na equipa da série dramática Extant, protagonizada por Halle Berry.