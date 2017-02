Pub

A mãe de George Clooney confessou a uma revista a sua felicidade em ser novamente avó e conta que a nora, Amal, será "uma supermãe". Matt Damon também já falou sobre a gravidez da advogada

Agora que está confirmada a gravidez de gémeos de Amal Clooney, nesta que será a primeira experiência como pais para a advogada e George Clooney, a mãe da estrela de Hollywood já veio mostrar a sua felicidade. Em entrevista à revista norte-americana US Weekly, Nina Clooney partilhou a sua alegria em ser avó pela terceira vez.

"Estamos extremamente felizes pelo George e pela Amal, e não consigo imaginar duas pessoas para serem melhores pais", começou por frisar a mãe do ator. "Nós estávamos lá nesse dia e foram eles que nos anunciaram", acrescentou. Um momento que recorda como "agradável" e "íntimo". "Penso que ele vai ser [um pai] genial e ela uma supermãe", elogiou.

Também o ator Matt Damon, amigo de longa data de Clooney, se mostrou sensibilizado pela gravidez de Amal. O norte-americano lembrou o momento em que descobriu que o amigo iria ser pai. "George veio ter comigo e chamou-me à parte para me contar. Fiquei tão feliz por ele", recordou no programa The Today Show, exibido no canal NBC.

"Eles vão ser fantásticos", prosseguiu Damon, pai de quatro filhos, fruto da sua relação com Luciana Barroso. Quando ao futuro dos gémeos, o interprete é perentório: "Essas crianças vão ser muito felizes". "A Amal vai ser uma mãe incrível" e George vai ser um pai "genial e inteligente", enalteceu.