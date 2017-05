Pub

Cantora publicou várias imagens das suas filhas mais novas, ao que tudo indica, no Oceanário de Lisboa e no Hotel Ritz

Madonna está a fazer uma visita "secreta" a Lisboa. Pelo menos é o que se pode concluir das publicações que a "rainha da pop" fez esta terça-feira na sua conta oficial no Instagram.

Ainda que não haja qualquer indicação formal de que a artista se tenha deslocado ao nosso país, as imagens mostram, aparentemente, as duas filhas mais novas da cantora no Oceanário de Lisboa e na piscina do Hotel Ritz.

Segundo o jornal especializado em notícias musicais Blitz, Madonna foi mesmo avistada neste hotel.

As meninas, Esther e Stella, são naturais do Malawi e foram adotadas por Madonna em fevereiro.