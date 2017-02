Pub

A cantora pediu respeito pela privacidade da família "neste momento de transição".

Madonna confirmou através das redes sociais a adoção de duas irmãs gémeas do Malawi, Stelle e Estere. As meninas têm quatro anos e viviam até agora no orfanato Home of Hope, em Mchinji.

"Posso confirmar que completei o processo de adoção de duas irmãs gémeas do Malawi e que estou muito feliz por elas fazerem agora parte da [minha] família. Estou profundamente agradecida a todos aqueles que ajudaram a tornar isto possível e peço à comunicação social para, por favor, respeitar a nossa privacidade neste momento de transição", escreveu a artista no Instagram, onde partilhou uma imagem sua com as filhas.

Stelle e Estere juntam-se aos outros quatro filhos da intérprete norte-americana, os biológicos Lourdes Maria e Rocco e os também adotados no Malawi David, que vivia na mesma instituição de Stella e Esther, e ainda Mercy James.

Também nas redes sociais, Madonna, que em 2006 fundou a organização Raising Malawi, chamou a atenção para as "650 crianças órfãs que estão no orfanato onde Stelle e Estere viveram desde que que tinham cinco dias de vida".