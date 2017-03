MacLaine quase consumiu cocaína sem saber na casa de Fisher

Pub

Shirley MacLaine recordou o momento em que adoçou um café na casa de Carrie Fisher com cocaína, sem saber, e revela que nunca se interessou por drogas.

A atriz Shirley MacLaine revelou numa entrevista à Associated Press que adoçou, acidentalmente, um café com cocaína, julgando ser açúcar, na casa de Carrie Fisher, a eterna Princesa Leia, que morreu no final do ano passado na sequência de um ataque cardíaco.

"Nem sequer sabia o que era aquilo", recordou MacLaine, de 82 anos, frisando que só não bebeu o café que a amiga e colega Fisher lhe preparou porque foi avisada a tempo para isso.

Ao contrário de Carrie Fisher, que em vida falou várias vezes na sua antiga dependência de drogas e álcool, durante parte da sua carreira, a diva de Hollywood revelou que nunca se fascinou pelo consumo de drogas. "Lembro-me daquelas alturas em que os meus amigos iam juntos à casa de banho e me deixavam sozinha na sala de estar. Pensava: 'O que é que eles estão a fazer?', 'Porque é que me deixaram sozinha?' Estavam a consumir drogas. O meu desinteresse acabou por se espalhar [entre os amigos] ", frisou a atriz.