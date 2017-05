Pub

Atriz publicou uma fotografia tirada no dia da mãe

Luciana Abreu passou o dia da mãe num hotel no Algarve e publicou uma fotografia de biquíni que está a causar furor nas redes sociais.

Na imagem, Luciana, de 31 anos, aparece na piscina do Hotel Faro com um biquíni. A fotografia recebeu mais de 10 mil gostos no Instagram e mais de 2 mil gostos no Facebook.

A cantora e atriz publicou também este domingo uma imagem com as filhas Lyonce, de 6 anos, e Lyannii, de 5 anos. "Ser mãe é ter o mundo nas mãos e entregar a nossa vida nas mãos de alguém", escreveu Luciana na fotografia.

Luciana Abreu publica de vez em quando nas redes sociais fotografias reveladoras que provam que a atriz mantém a boa forma.

