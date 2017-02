Pub

Depois de uma série de e-mails pirateados o terem colocado debaixo de fogo, David Beckham rumou com a mulher, Victoria, e os filhos, até à estância de Whistler, no Canadá, para umas férias na neve.

No mesmo mês em que uma série de e-mails publicados por piratas informáticos colocaram em causa as intenções de David Beckham no seu envolvimento em causas solidárias, o patriarca de uma das famílias mais populares do mundo viajou com a mulher e os quatro filhos até ao Canadá, para umas férias na neve.

David e Victoria têm sido fotografados na companhia dos filhos, Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper, na estância de Whistler, nomeadamente a praticar esqui e snowboard, entre outras atividades que o clã tem feito em família.

O próprio ex-futebolista, de 41 anos, tem partilhado várias imagens das férias na neve nas redes sociais, mostrando-se indiferente à polémica criada em seu redor recentemente, que tem feito correr muita tinta na imprensa britânica em especial.

