A rainha de Espanha usou uns brincos de uma marca portuguesa num ato oficial do Palácio Real de Madrid

A rainha de Espanha marcou presença num ato oficial no Palácio Real de Madrid ao lado do marido, o rei Felipe VI. Para a ocasião, elegeu um vestido em "bordeaux", com bordados no peito e nas mangas, criado por Felipe Varela, o seu estilista de eleição.

Para compor o "look" sofisticado, Letizia - conhecida por gostar de reciclar roupa e combinar peças de alta-costura com pronto-a-vestir - escolheu um conjunto de brincos "low cost" de uma marca portuguesa, a Parfois, no valor de 5,99.

Esta não é a primeira vez que a monarca recorre a mesma marca lusa. No final do ano passado, aquando da visita oficial a Portugal, a monarca utilizou uns brincos e também uma "clutch" adquiridos na mesma cadeia de venda de acessórios.

