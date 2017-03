Lena Dunham: "Uma mulher em Hollywood, simplesmente não vence"

Pub

Presa por ter cão e presa por não ter. O ditado português aplica-se na perfeição ao que Lena Dunham está a viver. A atriz, argumentista e criadora da série "Girls" esteve à conversa com Ellen DeGeneres e abordou as críticas que lhe têm sido dirigidas por ter emagrecido. Isto depois de ter lidado com a reprovação por ter excesso de peso.

"Isto é uma loucura, porque eu passei seis anos da minha carreira a ser chamada na Internet de 'saco de leite', de 'novilha'... (...). Depois, passei por esta mudança corporal e as pessoas acusam-me de ser hipócrita. Dizem-me: 'pensei que fosse uma pessoa que apoia corpos de todos os tipos'. E sou. Apenas tenho consciência que os corpos mudam ao longo do tempo. As coisas acontecem", contou.

Dunham concluiu admitindo sentir-se frustrada com a pressão exercida sobre as mulheres num mundo como o de Hollywood. "Uma mulher em Hollywood, simplesmente não vence", disse.

De lembrar que no livro que editou em 2014, a atriz afirma que o seu emagrecimento está relacionado com endometriose. Esta doença caracteriza-se pela presença e crescimento de tecidos similares ao endométrio - que reveste o útero - em outras zonas do corpo. Em 2016, chegou a ser submetida a uma cirurgia na sequência de uma rutura de um quisto no ovário, isto depois de ter avisado que não daria entrevistas para promover a quinta temporada de "Girls" devido a problemas de saúde.

Há dias, no seu perfil de Instagram, Lena Dunham explicou estar a "lutar para controlar a endometriose com uma dieta saudável e exercícios". "A minha perda de peso não é um triunfo", concluiu.