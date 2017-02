Pub

A cantora Kylie Minogue, de 48 anos, está separada de Joshua Sasse, de 29, de quem estava noiva. A imprensa alega uma traição por parte do ator com uma atriz espanhola

Foi com uma fotografia de um nascer do sol, partilhada no Instagram, que Kylie Minogue confirmou estar separada de Joshua Sasse. A cantora australiana, de 48 anos, e o ator britânico, de 29, estavam juntos desde o verão de 2015 e estavam, inclusive, noivos.

"Obrigado por todo o amor e apoio neste recente capítulo da minha vida. Obrigado pelo carinho e pela compreensão para com as notícias que dão conta da minha separação do Josh. Desejamos o melhor para cada um enquanto nos aventuramos por novos horizontes", frisou Minogue na rede social.

A confirmação da rutura chega depois de terem sido publicados na imprensa internacional rumores que apontavam para uma alegada traição do ator, que se terá aproximado recentemente da atriz espanhola Marta Milans, de 34 anos. Sobre este assunto, a cantora australiana ainda não se pronunciou.