A "socialite" lançou uma edição especial do seu batom e cem por cento das receitas revertem para a Smile Train Charity, uma instituição de caridade que presta apoio a crianças com fendas lábio-palatinas

A estrela do reality show Keeping Up with the Kardashian iniciou o ano de 2017 com uma ação filantrópica, ao doar perto de 500 mil dólares - o equivalente a 470 mil euros - à Smile Train Charity, uma associação caritativa que apoia financeiramente cirurgias a crianças com fendas lábio-palatinas.

Kylie Jenner lançou uma edição especial do seu famoso lip kit, um lápis de contorno e um batom líquido de tom rosa pálido. Graças ao lucro obtido, conseguiu arrecadar meio milhão de dólares para a associação, o que vai permitir financiar mil e 800 cirurgias a crianças portadoras da malformação congénita que resulta numa fissura no lábio superior e que pode estender-se à base do nariz.

Jenner lançou uma primeira edição do lip kit, a 7 de outubro do ano passado, na comemoração do Dia Mundial do Sorriso. Os batons esgotaram de forma quase imediata e a irmã de Kendall Jenner conseguiu arrecadar 159 mil e 500 dólares (150 mil euros). No início deste mês, repetiu a experiência e a segunda edição lucrou 300 mil dólares (283 mil euros).