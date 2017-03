Kristen Stewart revela porque rapou o cabelo

Pub

Kristen Stewart mudou radicalmente o seu corte de cabelo e explicou que, apesar de sempre o ter desejado fazer, a alteração se deve a motivos profissionais.

Já a vimos com vários cortes e cores de cabelo, mas nunca desta forma. Kristen Stewart, que estreou na semana passada um novo e arrojado visual, tendo rapado o cabelo e pintado de loiro platinado, revelou agora porquê decidiu mudar de look.

Em entrevista ao programa norte-americano The Today Show, a atriz de 26 anos, que tem estado a promover o seu novo filme Personal Shopper, um thriller psicológico e dramático, explicou: "Vou começar a gravar uma nova longa-metragem, dentro de duas semanas, que se chama Underwater. Eu interpretarei uma engenheira mecânica que trabalha numa plataforma de petróleo, no fundo do oceano, por isso é um corte prático para mim", frisou Kristen Stewart.

"Não vou pedir que me arranjem sempre o cabelo por cada vez que coloco o capacete nas filmagens, por isso tinha que o rapar", adiantou a atriz que ganhou uma maior notoriedade desde que protagonizou a saga cinematográfica de sucesso Twilight.

"Há muito tempo que desejo ter o cabelo assim, até por ser algo novo para mim. Acho que em algum momento da tua vida vais querer poder fazer algo deste género", adiantou a jovem atriz que, no seu novo filme, dá vida a uma estilista que vive em Paris e que tenta comunicar com a sua gémea, entretanto já morta.