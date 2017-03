Pub

Membro da famosa família diz que "trabalhou muito" para atingir resultados. Diz que recusou ser definida pelo que as outras pessoas achavam dela

Khloé Kardashian perdeu 18 quilos. A empresária admitiu, em entrevista à revista Your Fitness, que começou a treinar para poder mudar a sua silhueta. Algo que todos lhe diziam que não era possível.

"Tenho braços definidos agora. É como um troféu que posso mostrar. Pode parecer tonto, mas trabalhei muito para poder usar um top ou uma t-shirt. Trabalhei muito", disse.

"Marcou-me profundamente que me dissessem que não iria conseguir chegar a um certo tamanho ou ser uma certa aparência. E eu acreditava no que as pessoas me diziam, até que certo dia alguma coisa dentro de mim recusou ser definida pelo que os outros acham de mim", acrescentou.

Agora com 32 anos, Khloé afirmou que os braços foram a parte do corpo que mais trabalho lhe deu "porque nunca ficavam tonificados".

"Eram a minha maior forte de insegurança. Flácidos e gordos. Logo na primeira semana senti-me muito frustrada por não ter o corpo que tenho agora", diz a empresária.

Suor, lágrimas e dedicação. Esta é a receita, segundo Khloé Kardashian, para ter "o sentimento mais recomensador de sempre". "Trabalho e perseverança" também são necessários, visto que "se fosse fácil, todos teríamos o nosso corpo de sonho".

