Kendall Jenner roubada cinco meses após assalto a Kim Kardashian

Pub

A modelo ficou sem joias no valor de 186 mil euros. O roubo aconteceu na sua casa de Beverly Hills, em Los Angeles, nos EUA

Depois de Kim Kardashian, foi a vez de Kendall Jenner. Cinco meses depois do assalto à mão armada de que a primeira foi alvo em Paris, em outubro do ano passado, foi agora a sua irmã Kendall Jenner a ser vítima de roubo. A modelo deu uma festa, no passado dia 16, na sua mansão de Beverly Hills, durante a qual desapareceram joias no valor de 186 mil euros.

Jenner contou às autoridades norte-americanas que convidou um grupo de amigos para a sua casa, mas teve de se ausentar entre as 00.00 e a 01.00. Quando regressou, o cofre estava aberto. E vazio. Mais tarde, escreve a imprensa nos Estados Unidos, a manequim de 21 anos explicou à polícia que ouviu o alarme tocar durante a festa, mas "não ligou".

O site TMZ, especializado em notícias de celebridades, avança que não foram encontrados sinais de entrada forçada.