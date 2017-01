Pub

A atriz Katherine Heigl deu uma entrevista à revista "People", na qual fala dos desafios da maternidade e do primeiro filho biológico

Um mês após o nascimento do filho, a atriz norte-americana Katherine Heigl escolheu a revista People para dar a conhecer o mais recente membro da família Kelley-Heigl. O pequeno Joshua Jr. nasceu no passado mês de dezembro com 3 quilos e 243 gramas.

As fotografias são acompanhadas de uma entrevista em que a atriz explica o que sentiu momentos depois de dar à luz. "Vou ser completamente sincera. A minha primeira reação foi 'oh, que chatice", explica a intérprete de 38 anos. "Agora temos uma norma nova e tenho que me conceder uma pausa para me habituar", admite.

Casada com Josh Kelley desde dezembro de 2007, Katherine Heigl adotou, em 2009, uma bebé de origem coreana com dez meses, a quem chamou de Nancy Leigh, em homenagem à mãe e à irmã. Em 2012, adotou a segunda filha, Adalaide Marie Hope Kelley.

Na mesma entrevista, a atriz fala da vontade em ser mãe novamente com ou sem recurso à adoção. "Gostava de engravidar outra vez e ainda continuo inspirada pela adoção. Tenho também pensado muito em acolher uma criança. Tudo é possível", acrescenta a atriz, que integra o elenco da série Doubt, exibida no canal norte-americano CBS.