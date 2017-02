Pub

Kim Kardashian e Kanye West escolheram a filha para servir de modelo às suas criações

Kim Kardashian anunciou através do Snapchat que vai lançar uma coleção de roupa infantil com o marido, o rapper Kanye West. A filha mais velha de ambos, North West, foi a modelo escolhida pelo casal para mostrar as primeiras peças.

"O pai e a mãe estão a trabalhar numa linha infantil e estas são algumas das peças", disse a socialite num vídeo publicado na rede social. "A North escolheu as cores e o tecido", acrescentou.

As peças vão chegar ao mercado através da Yeezy, marca que o rapper tem em parceria com a Adidas.

Não é a primeira vez que Kim Kardashian trabalha no mundo da moda. A estrela do reality show Keeping Up with the Kardashians fez uma coleção para a marca Lipsy, em conjunto com as irmãs Kourtney e Khloe, e na primavera do ano passado colaborou com a C&A no lançamento de uma linha de pronto a vestir.