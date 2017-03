Pub

Em causa um graffiti que fez em 2011

Além de um dos mais conhecidos artistas a nível mundial, Justin Bieber é também um dos mais polémicos, já com vários processos e incidentes em vários países ao longo das suas tours nos últimos anos.

Agora, um graffiti feito num hotel e num outro edifício, do arquiteto Oscar Niemeyer, em 2011, poderá trazer problemas ao cantor. O ato é considerado um crime e pode ser punido com três meses até um ano de prisão.

Até agora o processo estava arquivado, mas com o regresso de Bieber ao Brasil, o processo foi reaberto.

Ao aterrar no Brasil, Justin será notificado pela justiça, que até agora não o havia podido notificar. Assim que for notificado, será marcada uma audiência. Mesmo que Bieber não apareça, o processo decorrerá sem ele.

No entanto, a procuradoria do Rio esclareceu que não pediu a retenção do passaporte do cantor, pelo que não existe hipótese deste ficar retido no país.

O Ministério Público deverá pedir uma "transação penal" em que troca uma possível pena de cadeia por algo mais leve, como doação de bens ou prestação de serviços comunitários, diz a Globo.