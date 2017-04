Pub

Atriz assistiu ao último Real Madrid-Barcelona

"O meu coração está a bater tão rápido. É incrível". A frase é da conhecida atriz Julia Roberts, enquanto via Cristiano Ronaldo dar autógrafos aos seus filhos.

A atriz de 49 anos esteve no último Real Madrid-Barcelona, do passado domingo, que os merengues acabaram por perder, com Messi a dar a vitória aos catalães no último minuto, e aproveitou para conviver com os craques no final do encontro.

Num vídeo partilhado pelo Real Madrid, é possível ver o entusiasmo da atriz e depois os vários momentos em que tira fotografias com Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos, Marcelo, Zidane, e outros jogadores do plantel madrileno.

Julia Roberts fez-se acompanhar do seu marido, Daniel Moder.