Ator vestiu a pele de Jack Sparrow numa atração alusiva às aventuras de "Piratas das Caraíbas"

Os visitantes do parque de diversões da Disney em Anaheim, California, nem queriam acreditar quando deram de caras com Johnny Depp, na quarta-feira, ao passar pela atração alusiva aos filmes Piratas das Caraíbas. O ator vestiu a pele de Jack Sparrow, a sua personagem na saga, e surpreendeu os visitantes.

Em vez do habitual ator anónimo que interpreta aquele pirata no parque de diversões, era o próprio Johnny Depp que por ali andava a interagir com os visitantes e a recitar passagens da personagem nos filmes da Disney.

O ator até saiu do plateau para ir animar as pessoas que aguardavam na fila.

O novo filme da saga, Piratas das Caraíbas: Homens Mortos não contam Histórias, estreia em Portugal a 25 de maio.