Pub

Ator norte-americano parece estar empenhado em manter um estilo de vida mais saudável

Johnny Depp foi fotografado à chegada à festa do 31º aniversário da Lady Gaga, no início desta semana em Venice (California), e chamou a atenção pelo seu aspeto. Visivelmente mais magro, o ator norte-americano parece estar empenhado em manter um estilo de vida mais saudável.

A decisão de emagrecer já tinha sido abordada em fevereiro por uma fonte próxima de Depp, que adiantou ao jornal britânico "Mirror" que o intérprete estaria a "tratar de perder os quilos ganhos no último par de anos".

Os últimos tempos não têm sido fáceis para o protagonista de "Piratas das Caraíbas", principalmente desde o divórcio de Amber Heard, em maio do ano passado, pouco depois da morte da mãe. Acusações de violência doméstica por parte da ex-mulher e o seu estilo boémio - incluindo a revelação de que andaria a gastar 640 mil euros por mês em vinho e aviões privados - têm dominado as notícias a seu respeito.

Em fevereiro, soube-se esta semana, Depp processou a empresa que geria os seus negócios, a TMG Business Management Solutions, de tentar prejudicá-lo com uma "campanha de difamação", alegando fraude, incumprimento de contrato e negligência.

No cinema, o ator tem estado dedicado à produção dos filmes "Murder on the Orient Express" e "LAbirynth". Já o filme "Piratas das Caraíbas: Homens Mortos não Contam Histórias" estreia-se em Portugal a 25 de maio.