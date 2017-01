Pub

O cantor John Legend e a manequim Chrissy Teigen vestiram a filha com a marca infantil portuguesa Laranjinha, nascida no Porto, no dia em que Luna celebrou nove meses

No dia em que a primeira filha do casal completou nove meses de idade, John Legend e Chrissy Teigen mostraram estar atentos ao que se fabrica no nosso país, vestindo a pequena Luna com uma marca de roupa infantil portuguesa.

O cantor norte-americano e a manequim partilharam, cada um, uma imagem da filha no Instagram, no dia dessa celebração, onde Luna surge com um modelo da coleção de outono/inverno 2016/2017 da Laranjinha, que nasceu no Porto há 36 anos.

John Legend foi recentemente confirmado como um dos intérpretes que vão atuar na cerimónia dos Grammy, que se realiza a 12 de fevereiro. Tem também a seu cargo o tema principal do novo filme A Bela e o Monstro, num dueto com Ariana Grande.

O cantor está casado com Chrissy Teigen há três anos. Os dois iniciaram uma relação amorosa há uma década.

