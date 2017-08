Pub

Os seus filhos estavam a brincar perto do local onde aterrou avioneta, minutos antes do acidente

João Quadros, conhecido guionista e humorista, estava na praia de São João, na Costa da Caparica, esta quarta-feira, quando uma aeronave aterrou de emergência e matou dois banhistas: um homem de 56 anos e uma menina de 8.

Durante a tarde, João Quadros foi utilizando a sua conta de Twitter para contar o que se estava a passar. Ao DN, disse que os seus filhos estavam a "jogar à bola ao pé da água" perto do local onde a aeronave aterrou.

"Os meus filhos estavam a jogar à bola ao pé da água e depois, quando viemos para cima, eu ouvi barulho, mas não foi muito. Foi uma espécie de 'flap, flap'. Depois vi o avião já em cima da praia e, ao aterrar, acertou com a roda num senhor", explicou.

Acrescentou que depois a aeronave acertou "numa miúda". "Dizem que uma terceira pessoa foi atingida mas eu não vi", disse também.

"A primeira coisa que me ocorreu foi tentar ajudar e quando cheguei lá a baixo vi logo os corpos. Depois as pessoas correram para o avião e queriam bater no piloto", afirmou, dizendo ainda que o "avião andou para aí cem metros, com as pessoas a tentarem fugir".