Antigo apresentador de Top Gear partilhou imagem que mostra pulseiras de hospital, tubos do tratamento intravenoso e... relva

Jeremy Clarkson deu entrada no hospital de Maiorca, na sexta-feira, devido a uma pneumonia. O antigo apresentador de Top Gear, que estava de férias com a família naquela ilha espanhola, publicou no Instagram uma imagem em que mostra o braço, no qual se veem as pulseiras de identificação hospitalar, os tubos do tratamento intrravenoso, e, estranhamente, relva.

"Não é o tipo de pulseiras que costumo usar nas férias", escreveu no Instagram. No Twitter, também terá dito à amiga Jemima Goldsmith que estava de cadeira de rodas, ligado por tubos, no hospital.

Um porta-voz de The Grand Tour, o programa da Amazon Video que Jeremy Clarkson agora conduz, disse, segundo a imprensa britânica, que este deu entrada no hospital na sexta-feira e que está com uma pneumonia.

O apresentador deveria regressar ao trabalho na próxima semana, mas a pausa deverá agora ser mais prolongada.

