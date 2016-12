Pub

A entrevista de Jennifer Lawrence e Chris Pratt a uma rádio australiana foi interrompida depois de os atores terem sido questionados sobre o local mais invulgar onde fizeram sexo.

Parecia correr bem a entrevista que Jennifer Lawrence e Chris Pratt concederam por telefone ao programa de rádio australiano KIIS Sumer Fling, esta quinta-feira. Até que, depois de uma animada conversa sobre o novo filme de ficção científica Passageiros, os atores foram questionados sobre as suas vidas sexuais.

"Qual o local mais aventureiro onde já fizeram sexo?", perguntou um dos radialistas. "Num avião", partilhou Pratt, prontamente. Mais hesitante, e depois de uma pequena pausa, Lawrence respondeu: "Eu não me lembro de nada... Eu gosto de me sentir segura. É isso que realmente me excita, sentir-me segura".

A conversa foi, logo após os comentários, interrompida por um representante da dupla, que agradeceu pelo tempo e disse que Jennifer e Chris já tinham sido desconectados da chamada. Os apresentadores do programa ainda debateram, no ar, se a natureza das suas perguntas teria sido o motivo da despedida abrupta mas, mais tarde, um porta-voz do ator de 37 anos explicou apenas que o tempo de entrevista já tinha sido excedido.

Ouça aqui o momento embaraçoso, a partir dos 13 minutos e 20 segundos.