Jane Fonda levou vibradores ao programa de Ellen

Jane Fonda esteve no "The Ellen DeGeneres Show" e falou acerca de vibradores e sobre contracenar com Robert Redford

Nada como chegar aos 79 anos para se falar abertamente sobre jogos sexuais. Foi o que aconteceu quando, na segunda-feira, Jane Fonda esteve no The Ellen DeGeneres Show para promover a série da Netflix Grace and Frankie, que protagoniza ao lado de Lily Tomlin, e do filme da mesma plataforma de streaming Our Souls at Night, no qual contracena com Robert Redford.

Para abordar o facto de a sua personagem na comédia televisiva sobre duas amigas e a respetiva entrada na terceira idade começar a vender vibradores na trama, Fonda levou exemplares para estúdio. "As instruções têm letras enormes. Estou muito familiarizada com eles porque testámos todos antes de os recomendarmos", contou à apresentadora Ellen DeGeneres, acrescentando que, na sua intimidade, também é adepta desses brinquedos e tem um especial. "Quando está em torno do meu pescoço parece uma joia. Uso-o algumas vezes. Depende de com quem se está", explicou.

Já sobre Robert Redford, com quem já dividiu protagonismo quase uma dezena de vezes em longas-metragens, Jane Fonda admitiu estar "apaixonada". "O único problema é que me esqueço das falas quando vejo os olhos azuis dele. (...) Fico apaixonada todas as vezes que contracenamos", afirmou.

