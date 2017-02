Pub

O ator britânico James McAvoy doou 57 mil euros a uma adolescente diagnosticada com um cancro raro, depois de a ter conhecido numa visita a um hospital londrino.

Depois de ter feito uma visita a um hospital londrino no início da semana passada, onde se reuniram várias figuras públicas, o ator James McAvoy ficou sensibilizado, especialmente, com a história de Kelly Turner, uma jovem de 16 anos diagnosticada com um cancro raro.

Quando soube da doença, em outubro de 2015, foi dado à adolescente uma esperança de vida de apenas mais dois anos. Desde então, Kelly tem tentado angariar um milhão de libras para conseguir ser tratada em Nova Iorque.

James McAvoy deu uma ajuda. O ator britânico doou 58 mil euros (50 mil libras) para apoiar a causa da adolescente, quando visitou a sua página de angariação de fundos que foi criada para o efeito. "Gostei muito de te conhecer. Espero que isto te ajude a atingires o teu objetivo, de preferência rapidamente. Boa sorte", escreveu McAvoy.

Em entrevista ao Daily Mail, o pai de Kelly Turner explicou que ficou surpreendido com a atitude do ator durante a sua visita ao hospital londrino, onde tirou fotografias com alguns pacientes. "Ele decidiu visitar todos os pacientes que lá estavam. E esteve muito tempo à conversa com a Kelly e outros jovens", frisou.

