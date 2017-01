Pub

Comediante britânico gravou um vídeo com uma mensagem contra a decisão tomada pelo presidente dos Estados Unidos

O apresentador do Late Late Show, James Corden, reagiu à decisão de Donald Trump de banir a entrada de refugiados e viajantes de alguns países muçulmanos nos Estados Unidos.

O ator e comediante britânico mostrou num curto vídeo que não concorda com a medida de imigração defendida pelo presidente dos Estados Unidos, tal como as milhares de pessoas que têm protestado nos aeroportos norte-americanos e pelo mundo.

O vídeo publicado esta segunda-feira na conta do Youtube do programa de televisão mostra James Corden a caminho do aeroporto Internacional de Los Angeles para viajar, a fazer o check-in, a comprar comida e a embarcar num avião. Nas imagens, Corden parece calmo e descontraído.

Apenas no final do vídeo se percebe a moral da história que as imagens contam, quando aparece uma mensagem escrita num fundo preto.

"Hoje, James viajou de Los Angeles, por isso, todos os programas desta semana foram gravados antecipadamente", começa por dizer a mensagem.

"Liberdade de movimento devia ser assim tão fácil para todos os imigrantes legais. Não apenas os brancos e cristãos", conclui.

No vídeo de Corden, também aparecem alguns dos manifestantes que têm protestado nos aeroportos contra a política de Trump.

Não é a primeira vez que o britânico critica Donald Trump. Em novembro, na altura das eleições presidenciais, o Late Late Show emitiu um sketch em que Benedict Cumberbatch transformava as campanhas presidenciais numa história para dormir e contava-a a James Corden. Na história, Donald Trump era um monstro de cara e cabelo cor de laranja e mãos de bebé que "não se importa com ninguém que não seja parecido com ele".

