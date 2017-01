Pub

Grávida pela primeira vez, fruto da relação com Bradley Cooper, Irina Shayk já tem uma "barriguinha" saliente, conforme se vê nas imagens que correm nas redes sociais

Prestes a celebrar 31 anos, esta sexta-feira, Irina Shayk já tem uma "barriguinha" saliente, como mostram as fotografias tiradas à manequim russa recentemente em Los Angeles, nos EUA, onde andou às compradas na companhia de dois amigos.

As imagens em questão já correram as redes sociais e o bebé que nascerá da relação da ex-namorada de Cristiano Ronaldo com o ator Bradley Cooper já foi apelidado de "a criança mais bonita do Mundo" - ou não fosse a mãe uma das modelos mais requisitadas da atualidade e o pai um galã de Hollywood.

Para além de um primeiro filho em 2017, o ano que agora começou também poderá trazer um casamento para a manequim russa. Desde o mês passado que correm rumores de que Irina e Bradley Cooper, com quem namora há um ano e meio, estão noivos.

